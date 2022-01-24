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В Казахстане создали командование Сил спецопераций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о командовании Сил спецоперации

Фото: Shamil Zhumatov / Reuters

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о создании командования Сил спецопераций в структуре Вооруженных сил (ВС) республики. Он был опубликован на портале правовой информации online.zakon.kz.

В документе отмечено, что командование Сил спецопераций было создано в целях совершенствования системы обеспечения национальной безопасности республики.

Исполнение указа будет контролировать администрация президента Казахстана.

15 января Токаев провел совещание с руководителями силовых структур. В ходе него глава республики поручил секретарю Совета безопасности ускорить работу по созданию Сил спецопераций.

2 января в Казахстане начались массовые протестные акции из-за повышения цен на газ для автомобилей. Помимо экономических требований участники протестов выдвинули политические. В частности, они потребовали ухода первого президента страны Нурсултана Назарбаева из политики. 5 января Токаев отправил его в отставку с поста главы Совбеза и сам занял эту должность.

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Георгий Нестеров
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