Президент Казахстана поручил ускорить работу по созданию сил спецопераций

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил секретарю Совета Безопасности ускорить работу по созданию сил специальных операций. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики, пишет РИА Новости.

Токаеву доложили о ходе досудебного расследования событий, которые произошли в регионах в первой половине января, а также об остальных мерах по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в республике.

Президент отметил важность недопущения нарушения прав жителей в результате антитеррористической операции и проведения следственных действий. Уточняется, что в мероприятии участвовали первые руководители генеральной прокуратуры, комитета национальной безопасности, министерств обороны и внутренних дел, а также руководство администрации главы республики и аппарата совета безопасности.

Ранее стало известно, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза страны Азамата Абдымомунова. Эту должность Абдымомунов занял в 2015 году. На данный пост его назначил первый президент республики Нурсултан Назарбаев.

2 января в Казахстане начались протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге. Помимо экономических требований участники акций выдвинули политические, в том числе об уходе экс-президента страны Назарбаева из политики. 5 января действующий глава Касым-Жомарт Токаев отправил Назарбаева в отставку с поста главы Совбеза и сам занял эту должность.