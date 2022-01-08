Токаев снял с должности замсекретаря Совбеза

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности заместителя секретаря Совбеза страны Азамата Абдымомунова. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы государства сообщает РИА Новости.

Уточняется, что упомянутую должность Абдымомунов занял в 2015 году. На этот пост его назначил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Ранее сообщалось, что Токаев снял своего предшественника Нурсултана Назарбаева с поста пожизненного главы Совета безопасности, сам занял эту должность и пообещал жестко бороться с протестами, которые охватили страну из-за экономических и социальных проблем.

Это произошло после того, как вспыхнувшие 2 января в Казахстане протесты из-за повышения цен на газ для машин переросли в массовые беспорядки.