В Кузбассе сообщили об отсутствии планов по закрытию шахты «Листвяжная»

Планов по закрытию шахты «Листвяжная» в Кемеровской области, где в ноябре 2021 года произошел взрыв метана и погибли люди, нет. Об этом в понедельник, 24 января, сообщили в администрации Беловского городского округа, пишет РБК.

Там уточнили также, что в настоящий момент специалисты шахты готовят новый технический проект, направленный на устранение нарушений, выявленных Росприроднадзором.

Авария на «Листвяжной» произошла в Кузбассе 25 ноября. Погиб 51 человек, еще 106 россиян пострадали. После ЧП следователи завели два дела и арестовали пять человек: директора шахты, его заместителя, начальника и двоих работников Ростехнадзора, которые до аварии проверяли предприятие.

12 января стало известно, что президент России Владимир Путин дал новое поручение после катастрофы на кузбасской шахте «Листвяжная». Он заявил, что необходимо сделать все, чтобы поддержать шахтеров и семьи погибших в сложный период и уточнил, что поддержка должна быть индивидуальной.