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Потенциальный кандидат на пост президента Армении оценил отношения с Россией

Лидер партии «Просвещенная Армения» назвал Москву и Ереван «стратегическими партнерами»

Фото: Асатур Есаянц / РИА Новости

Лидер партии «Просвещенная Армения» Эдмон Марукян, которого в армянских СМИ называют потенциальным кандидатом на пост президента республики, дал оценку отношениям с Россией. Об этом он высказался в интервью «Газете.Ru».

Политик назвал Москву и Ереван «стратегическими партнерами» и указал на роль, которую Армения как председатель ОДКБ сыграла в кризисе в Казахстане. Марукян также отметил, что всегда лоббировал хорошие российско-армянские отношения и поддерживает начавшийся процесс армяно-турецких переговоров при посредничестве России.

При этом политик не подтвердил и не опроверг возможность своего выдвижения на пост президента республики. По его мнению, пока отставка действующего лидера страны Армена Саркисяна не вступила в силу, говорить об этом «несерьезно».

Ранее стало известно, что Саркисян подал в отставку с поста президента Армении. По его словам, такое решение было принято им из-за отсутствия у главы государства реальных инструментов, в том числе возможности влиять на вопросы «войны или мира».

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Алевтина Запольская
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