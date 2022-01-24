Студент лишился сосков из-за дезодоранта

Студент Университета Ливерпуля лишился сосков из-за дезодоранта и пошел на следующую лекцию как ни в чем не бывало. Об этом сообщает The Mirror.

Мужчина, чье имя не сообщается, рассказал, что, когда ему было 15 лет, он остался без сосков. Юноша находился в университетской раздевалке, когда друг на спор призвал его опустошить два флакончика дезодоранта на обнаженную грудь. Сразу после этого друг щелкнул его по соскам, и они отвалились.

«Сначала я просто чувствовал холод. Это было не так страшно. А потом начало жечь, и я только ждал, когда это все закончится. Все было нормально. После этого парень, который заморозил мои соски, щелкнул по ним. И они отвалились», — рассказал юноша. Он пояснил, что раны были похожи на бородавки.

После произошедшего юноша отправился на следующую лекцию, как будто ничего не произошло. «Я сижу на немецком, а моих сосков нет. Я просто сижу, а люди вокруг говорят: "У тебя кровь на рубашке"», — отметил он.

Преподаватель остановил урок и спросил, нужна ли ученику медицинская помощь, на что тот ответил отрицательно.

По словам мужчины, люди реагируют с недоверием, когда он показывает им, что у него нет сосков. Большинство из них начинают смеяться, в том числе его первая девушка. Мужчина подчеркнул, что призывает людей не пытаться повторить его опыт, но отметил, что не сожалеет о содеянном и сделал бы это еще раз, если бы мог вернуться в прошлое.

«Все произошло, потому что я принял вызов. Теперь я смотрю на это так: это глупо, но это случилось. Теперь у меня нет сосков», — сказал он.

Ранее сообщалось, что во вьетнамской провинции Ангтхонг пострадавший из-за шторма мужчина поразил губернатора необычным строением своего тела. 63-летний таец встретил чиновников с обнаженной грудью, на которой было четыре соска.