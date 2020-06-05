Мужчина с четырьмя сосками поразил губернатора

Во вьетнамской провинции Ангтхонг пострадавший из-за шторма мужчина поразил губернатора необычным строением своего тела. Об этом сообщает Newsflare.

Местный губернатор и бригада спасателей после непогоды прибыли для оказания помощи нуждающимся. Их внимание тут же привлек хозяин одного из пострадавших домов. 63-летний таец, представившийся Апичаем, встретил их с обнаженной грудью, на которой было четыре соска.

В разговоре с журналистами Апичай признался, что в юности нередко подвергался насмешкам из-за своей особенности. «Друзья говорили, что я похож на буйвола и на других животных, что меня очень злило, — рассказывает он. — Но с возрастом я понял, что это всего лишь еще одна часть тела. Лишние соски не доставляют мне никаких хлопот, и беспокоиться тут не о чем».

В феврале сообщалось, что жительница английского города Хитчин, графство Хартфордшир, пережила операцию по удалению двух лишних грудей. После операции у британки остались большие шрамы, однако, с ее слов, она счастлива, что ее жизнь изменилась в лучшую сторону.

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