Минздрав раскрыл долю охвата взрослых россиян вакцинацией от COVID-19
Министр здравоохранения Мурашко: охват взрослого населения вакцинацией достиг 70 процентов
Охват взрослого населения России вакцинацией от COVID-19 достиг 70 процентов. Такую долю раскрыл министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
Глава Минздрава отметил, что Россия поддерживает задачи, которые обговорены в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года.
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«А именно достижения охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции 70 процентов населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — объяснил Мурашко.
Ранее стало известно, что правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19.