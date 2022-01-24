Минздрав раскрыл долю охвата взрослых россиян вакцинацией от COVID-19

Охват взрослого населения России вакцинацией от COVID-19 достиг 70 процентов. Такую долю раскрыл министр здравоохранения страны Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

Глава Минздрава отметил, что Россия поддерживает задачи, которые обговорены в стратегии обеспечения глобальной вакцинации от COVID-19 к середине 2022 года.

«А именно достижения охвата вакцинацией от новой коронавирусной инфекции 70 процентов населения земного шара. В РФ охват населения уже достиг указанных цифр для взрослого населения», — объяснил Мурашко.

Ранее стало известно, что правительство России утвердило и начало реализовывать план дополнительных мер по борьбе с омикрон-штаммом коронавируса и подготовки системы здравоохранения для помощи заболевшим COVID-19.