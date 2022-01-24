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Шольц прокомментировал отставку адмирала после слов о Крыме

Канцлер ФРГ Шольц: высказывания Шенбаха о Крыме не соответствуют представлениям властей
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Michael Sohn / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц прокомментировал отставку главы Военно-морских сил (ВМС) страны вице-адмирала Кай-Ахима Шенбаха после его слов о Крыме. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Шольца, высказывания Шенбаха не соответствуют представлениям правительства страны о ситуации с полуостровом.

Шенбах в ходе конференции индийского института оборонных исследований заявил, что Крым «никогда не вернется» в состав Украины. Его слова вызвали резкую критику со стороны украинских властей, в Минобороны Германии также подчеркнули, что категорически не согласны с позицией Шенбаха относительно принадлежности полуострова.

После этого Шенбах сообщил, что уходит в отставку. По его словам, он подал прошение об отставке и министр обороны Кристин Ламбрехт его одобрила. На Украине это решение поприветствовали. Шенбаха также внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Марина Совина
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