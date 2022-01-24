Тайно проникнувшие в бизнес-класс пассажиры начали «восстание» против стюардесс

Самовольно проникнувшие из эконома в бизнес-класс пассажиры устроили бунт во время полета и вынудили капитана воздушного судна развернуть самолет. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Рейс авиакомпании United Airlines, следовавший по маршруту Нью-Джерси (США) — Тель-Авив (Израиль), вернулся в пункт вылета из-за неподобающего поведения двух пассажиров — сидевшие в бизнес-классе мужчины устроили громкую перепалку со стюардессами, отказавшись показывать им свои билеты.

По словам одного из очевидцев, израильские туристы решили воспользоваться тем, что на борту лайнера было много свободных мест, и тайно пробрались в бизнес-класс. Когда члены экипажа решили убедиться, что пассажиры сидят согласно купленным билетам, «началось восстание»: шум и ругань между мужчинами и стюардессами побудила пилотов вернуться в аэропорт вылета спустя 90 минут после отправления.

В конечном итоге нарушителей порядка высадили из самолета, а остальных пассажиров обеспечили питанием и на время разместили в гостинице, пока согласовывался перенос рейса на другую дату.

Ранее в январе пассажирский самолет, летевший из Майами в Лондон, развернулся в воздухе через час после взлета из-за действий пассажирки первого класса. Женщина нецензурно выражалась в адрес бортпроводников и оскорбляла их, а также отказывалась надевать маску.