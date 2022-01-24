Порошенко отказался выполнять решение суда

Бывший президент Украины Петр Порошенко все еще не сдал загранпаспорт, несмотря на решение Печерского районного суда. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований Украины.

Избранная судом мера пресечения в виде личного обязательства предполагает, что Порошенко сдаст свои загранпаспорта и любые другие документы, позволяющие выезд за границу, отмечают в ГБР, однако подозреваемый до сих пор отказывается выполнить это условие.

19 января Печерский районный суд Киева отпустил бывшего президента Украины Петра Порошенко под личное обязательство. Его подозревают в государственной измене — экс-президента считают причастным к организации закупок угля у самопровозглашенных республик Донбасса во время боевых действий. Порошенко отказывается признавать свою вину и считает дело политически мотивированным.

Позже Порошенко обвинил в запрете выезда за границу действующего президента Украины Владимира Зеленского. По его мнению, именно Зеленский отдал приказ не выпускать его из страны, что выглядит как доказательство политически мотивированного преследования.