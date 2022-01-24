Порошенко обвинил Зеленского в запрете покидать Украину

Бывший президент Украины Петр Порошенко обвинил главу государства Владимира Зеленского в том, что тот лично поручил запретить ему покидать страну. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook.

«Зеленский лично дал поручение заблокировать мне выезд с Украины и сорвать все мои международные встречи. И этот запрет выглядит как убедительное доказательство политически мотивированного преследования оппозиции властью во время войны», — заявил экс-президент.

По мнению Порошенко, Зеленский перед «лицом общеевропейской военной тревоги» должен сосредоточить свое внимание на противостоянии не ему, а России. Он призвал украинцев работать над укреплением международной коалиции и внутреннего антироссийского фронта.

Ранее стало известно, что Порошенко отказался быть другом Владимира Зеленского. Несмотря на это он призвал «объединиться перед реальной угрозой», так как недооценка угрозы, по его мнению, это тоже преступление.