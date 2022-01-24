Власти Петербурга анонсировали ужесточение ограничений из-за COVID-19

Власти Санкт-Петербурга готовятся ввести более строгие санитарные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Ужесточение в понедельник, 24 января, анонсировал губернатор города Александр Беглов. Его слова приводит РИА Новости.

Глава местной администрации отметил, что эпидемиологическая обстановка в Петербурге серьезно осложнилась, ввиду чего город переходит в мобилизационный режим.

«Это потребует от каждого из нас терпения, понимания, готовности работать в сложных условиях, и особых усилий для сохранения здоровья своего и своих близких», — подчеркнул Беглов.

По данным оперативного штаба на 24 января, в России за минувшие 24 часа госпитализировали 5970 пациентов с коронавирусом. Количество госпитализаций по стране уменьшилось на 3,9 процента по сравнению с предыдущим днем.

Всего за сутки в стране зарегистрировали 65 109 случаев заражения коронавирусом. Из них 8 413 — в Санкт-Петербурге.