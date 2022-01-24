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Появилось новое видео похищения жены бывшего чеченского судьи

Опубликовано видео с идущей босиком по снегу Заремой Мусаевой в сопровождении силовиков

Совершенное вооруженными людьми в гражданской одежде и в масках похищение Заремы Мусаевой, жены бывшего судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева, сняли у подъезда ее дома в Нижнем Новгороде. Новое видео появилось в Telegram-канале «Комитета против пыток» (в 2015 году, после внесения Минюстом в реестр иноагентов, организация была ликвидирована; в данный момент работает под тем же названием без образования юридического лица).

На опубликованных кадрах видно, что сотрудники полиции ведут Мусаеву по снегу без обуви, босиком, в чулках или колготках.

Министр информации и печати Чечни Ахмед Дудаев ранее подчеркивал, что задержание Мусаевой проводилось в строгом соответствии с законом.

Он пояснил, что Мусаева находится в спецприемнике МВД по Чеченской Республике, она задержана в связи с административным правонарушением — оскорблением и нападением на полицейского.

Суд по этому делу уже прошел, супругу Сайди Янгулбаева арестовали на 15 суток. Министр не уточнил, какой именно суд и когда прошел.

До этого сообщалось, что Сайди Янгулбаев и его дочь Алия покинули Россию из-за угрозы их жизни. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал членов семьи бывшего чеченского судьи пособниками террористов и призвал их уничтожить в случае сопротивления при задержании.

О похищении стало известно 21 января. Уточнялось, что представившиеся чеченскими силовиками вооруженные люди в гражданской одежде и масках вломились в квартиру экс-судьи Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаева в Нижегородской области, откуда похитили его больную диабетом жену Зарему Мусаеву.

Анна Щербакова
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