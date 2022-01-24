Девушка получила неожиданное сообщение от начальника и решила бросить работу

Блогерша с ником thatcountryahhblackgirl поделилась видео, в котором пожаловалась на бывшего начальника. По мнению девушки, менеджер проявил себя бесчувственно, потому что решил не давать подчиненной отпуск, когда у нее умерла мать. На кадры, опубликованные в TikTok 6 января, обратили внимание журналисты Indy 100 в пятницу, 21 января.

В ролике блогерша показала отрывок переписки с бывшим начальником по имени Зак. В первом сообщении мужчина выразил ей соболезнования в связи с кончиной матери. «Я тут услышал о том, что твоя мать умерла. Я сожалею о твоей потере. Не могу себе представить, что ты должна сейчас испытывать», — написал менеджер и добавил, что готов помочь девушке в случае, если ей понадобится помощь.

Через сутки пользовательница получила неожиданное послание от Зака. «Эй, но ты ведь собираешься выйти на работу сегодня, да?» — спросил мужчина. После этого блогерша решила уволиться. Она записала два голосовых сообщения, в которых заявила, что бросает работу, и упрекнула своего босса в черствости. «Мне тяжело дышать. Что это за вопрос такой? Я не собираюсь возвращаться», — подчеркнула она.

В комментариях юзеры поддержали решение блогерши. «Твоя мать гордится тобой», «Ты порвала своего босса в клочья», — написали они. Одна из пользовательница вспомнила свой неприятный опыт. По словам женщины, ее уволили, когда она попросила отгул после смерти дедушки.

Ранее TikTok-блогерша по имени Лилиана (Liliana) рассказала, как пережила остановку сердца. Как отметила девушка, она слышала то, что происходило вокруг нее. Пользовательница добавила, что во время клинической смерти она увидела нечто, похожее на свет в конце тоннеля.