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COVID-19 пробудил ретровирусы внутри человека

Ученые связали заражение коронавирусом с активацией ретровирусной ДНК

Фото: Shutterstock

Ученые Франции, Испании и Мексики обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может пробуждать спящие ретровирусные последовательности в геноме человека, что может привести к развитию серьезных хронических заболеваний. Об этом сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов medRxiv.

Исследователи выяснили, что S-белок коронавируса может активировать в клетках крови ген эндогенного ретровируса человека (HERV), который кодирует белок ENV, участвующий в сборке вирусных оболочек. Экспрессию белка ENV в Т-лимфоцитах ранее связывали с тяжелым респираторным дистресс-синдромом у пациентов с SARS-CoV-2, однако механизм оставался неизвестным.

В ходе эксперимента ученые добавили рекомбинантный S-белок в культуру мононуклеарных клеток периферической крови пациентов с SARS-CoV-2. В результате они наблюдали активацию гена, кодирующего ENV, у 20-30 процентов людей, зараженных COVID-19. Это, вероятно, указывают на генетическую предрасположенность среди инфицированных к активации ENV и респириторному дистресс-синдрому.

Известно, что более одного процента человеческого генома представляет собой остатки ретровируса HERV-W, что больше, чем кодирующие белок последовательности. Некоторые из этих остатков при активации могут приводить к различным заболеваниям, в том числе рассеянному склерозу.

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Александр Еникеев
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