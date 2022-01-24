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В РФС объяснили борьбу фанатов с Fan ID

Член комитета по этике РФС Андрей Созин поддержал решение фанатских движений против Fan ID

Фото: Ведяшкин Сергей / АГН «Москва»

Член комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Андрей Созин поддержал решение части фанатских объединений бойкотировать матчи команд до отмены закона о введении Fan ID. Его слова приводит Metaratings.ru

Созин заявил, что болельщики борются за свои права, так как работа Fan ID до сих пор не структурирована. «Футбол — игра для болельщиков. А сейчас скажут, что вам нельзя, потому что вы зажгли петарду. Весь мир жжет. Перфоманс — это образ жизни фанатов. А если будут сидеть мамы с детьми — это не футбол», — объяснил он протест фанатов.

Ранее стало известно, что активные фанатские движения московских «Спартака» и ЦСКА, а также петербургского «Зенита» и «Ростова» настроены против Fan ID и готовы бойкотировать матчи. Закон о введении паспорта болельщика вступит в силу с 1 июня. Матчи чемпионата России возобновятся после зимней паузы 26 февраля.

Fan ID был апробирован в ходе чемпионата мира-2018 в России. Для прохода на трибуну каждый болельщик обязан был иметь персонифицированную карту зрителя. Наличие Fan ID освобождало иностранных болельщиков от оформления российской визы.

Анастасия Борисова
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