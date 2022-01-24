Глава Алма-Аты призвал магазины «не баловаться» с ценами

Глава Алма-Аты Бакытжан Сагинтаев призвал продуктовые магазины не повышать цены в «тяжелое время». Его цитирует «Sputnik Казахстан».

Сагинтаев обсудил работу продуктовых магазинов с премьер-министром Алиханом Смаиловым. По словам главы Алма-Аты, власти в настоящее время готовятся установить предельные цены на морковь и подсолнечное масло. Но отреагировать на рост цен на другие виды социально значимых товаров они не успевают — нужно изучить статистику и провести расследование.

«Ну, за это время поезд, как говорится, уже уйдет. В этой связи премьер-министр поддержал нас и дал поручение Минторговли внести изменения в эти правила. Поэтому еще раз хотел бы обратиться к нашим торговым точкам, чтобы в это тяжелое время не баловались», — заявил Сагинтаев.

Он отметил, что некоторые могут назвать такие меры антирыночными, однако в таких условиях власть должна реагировать жестко.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за повышения цен на газ для автомобилей с 60 до 120 тенге (с 10 до 20 рублей) за литр. Протестующие вскоре перешли к политическим требованиям, а митинги переросли в беспорядки и столкновения с полицией.

На фоне протестов президент республики Касым-Жомарт Токаев поручил правительству ввести госрегулирование цен на социально значимые продукты.