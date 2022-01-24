Экономист оценил стремление скупать технику при падении рубля

После резкого падения рубля, начавшегося 24 января, в России могут подорожать импортные товары, а также товары с импортной составляющей, предположил экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он, тем не менее, раскритиковал стремление людей скупать технику при резком ослаблении российской валюты

Российский рубль в понедельник, 24 января, в ходе торгов на Московской бирже рухнул по отношению к доллару до более чем годового минимума, свидетельствуют данные площадки. На максимуме доллар достигал 78,98 рубля, в последний раз на таком уровне американская валюта торговалась в октябре 2020 года. Евро рос до 89,42 рубля.

«Главное — без резких движений»

«Начнем с того, что, в принципе, изменение курса рубля по отношению к доллару, евро, быстро не влияют на уровень цен. Во-первых, потому что большинство торговых сетей и компаний связаны долгосрочными контрактами, изменить которые на ходу невозможно. Во-вторых, надо помнить, что влияние обесценивания рубля на инфляцию идет ровно в той степени, в какой мы потребляем импортные товары. А это где-то 10-15 процентов от всего объема», — отметил Кульбака.

Тем не менее, если падение рубля окажется долгосрочным, влияние на инфляцию неизбежно. В первую очередь, это коснется импортных товаров, а также товаров с импортными комплектующими. Импортные комплектующие между тем используются и в сельском хозяйстве и в ряде других отраслей.

«Но все же инфляция в нашей стране имеет огромную сумму комплектующих. И с импортом она связана только частично. Другая же часть приходится на наши госмонополии, из-за которых часто растут цены. Потому что если поднимаются цены на железнодорожные перевозки, на бензин, то, естественно, автоматически увеличивается и цена перевозок, и конечная цена для потребителя», — заметил экономист.

В 2014 году, после рекордного обвала рубля, многие россияне кинулись скупать электронику, опасаясь резкого подорожания. Но, по мнению Кульбаки, это не было актуально ни тогда, ни сейчас.

То, что люди сделали тогда — глупый и необдуманный шаг. Вообще, в условиях инфляционных изменений, главное — не совершать резких движений, внимательно думать, считать и аккуратно расходовать деньги. Крайне важно не поддаваться эмоциям и не повторять то же, что делают все Николай Кульбака Экономист

Российские фондовые индексы также демонстрируют резкое падение. Индекс Мосбиржи падает на 6,7 процента, до 3210 пункта (на минимуме 3158 пункта), индекс РТС — на 9 процентов, до 1275 пункта (1260 пункта). Оба индекса растеряли весь достигнутый рост за последний год.