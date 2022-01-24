Белый дом назвал санкции эффективными для сдерживания России

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки назвала санкции эффективным средством для сдерживания России. Ее слова передает РИА Новости.

Как пояснила Псаки, американская сторона считает, что угроза санкций более эффективна как средство сдерживания, нежели их немедленное применение, в частности и в обострившейся ситуации вокруг Украины.

20 января в Конгрессе США представили законопроект о новых санкциях против России в случае эскалации конфликта на Украине. В санкционный список, помимо президента Владимира Путина и высокопоставленных российских чиновников, входит целый ряд силовиков, журналистов, крупных бизнесменов, а также газопровод «Северный поток-2». Кроме того, конгрессмены задумались о запрете на операции с первичным и вторичным госдолгом России.