Огромные очереди из туристов на «Розе Хутор» попали на видео и возмутили россиян

Гигантская очередь из туристов на горнолыжном курорте «Роза Хутор» в Сочи попала на видео и удивила россиян. Ролик опубликовал Instagram-аккаунт @sochi_online_2.0, освещающий события города.

На кадрах видно, как толпа отдыхающих в зимних костюмах с лыжами и сноубордами стоит в огромной очереди на подъемник. «Любимые очереди на "Розе Хутор"», — подписали пост администраторы аккаунта.

Пользователи сети возмутились публикацией. «Ужас просто», «Очередь как на Почте России», «Спасибо, что показали, что там творится. Никогда не поеду туда», «Вот интересно, им не лень столько стоять?», «А как они понимают в образовавшейся очереди, кто и за кем идет?» — писали они.

Ранее в январе сообщалось, что россияне начали массово покупать путевки по программе туристического кешбэка. Наиболее востребованным направлением при бронировании туров стал Краснодарский край. Большая часть туристов (от 23 до 74 процентов) выбирают Сочи, где можно отдохнуть как в приморском, так и в горнолыжном кластере.