Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин расстрелял хозяйку сочинской гостиницы и свел счеты с жизнью

Мужчина убил хозяйку частной гостиницы в Сочи из охотничьего ружья

Фото: СУ СК России по Краснодарскому краю

В Сочи возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после убийства 61-летней хозяйки частной гостиницы. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 января 54-летний россиянин, который, как полагают следователи, являлся знакомым погибшей, проник на территорию ее гостиницы и поднялся на второй этаж. Там мужчина встретил свою жертву и дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья, после чего свел счеты с жизнью.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается мотив совершения преступления.

9 января сообщалось, что житель Вологодской области расстрелял гражданскую жену и ее дочь и покончил с собой.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Владимир Седов
Обсудить
Последние новости
Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»
Популярный телеведущий рассказал о похудении на 10 килограммов ради съемок
Ковальчук рассказал о попытках Овечкина поехать на Олимпиаду-2022
Полиция задержала пьяного актера фильма «Троя»
В доме советника главы российского региона прошли обыски
В ДНР сообщили о подготовке Киева к наступлению в Донбассе
Госсекретарь США и главы МИД ЕС обсудят «угрозу войны» между Россией и Украиной
Япония начала изучать необходимость эвакуации своих граждан с Украины
Австрия заявила о планах эвакуировать персонал посольства с Украины
Названа цель эвакуации американских дипломатов с Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter