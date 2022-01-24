Россиянин расстрелял хозяйку сочинской гостиницы и свел счеты с жизнью

В Сочи возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство») после убийства 61-летней хозяйки частной гостиницы. Об этом в понедельник, 24 января, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, 23 января 54-летний россиянин, который, как полагают следователи, являлся знакомым погибшей, проник на территорию ее гостиницы и поднялся на второй этаж. Там мужчина встретил свою жертву и дважды выстрелил в нее из охотничьего ружья, после чего свел счеты с жизнью.

По уголовному делу проводятся следственные мероприятия, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливается мотив совершения преступления.

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