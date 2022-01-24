Поставщика софта для Минобороны признали банкротом

Поставщик софта для Министерства обороны РФ АО «Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления» (ЦНИИ ЭИСУ) признан банкротом, сообщает «Коммерсантъ» («Ъ»).

Как пишет издание, девятый арбитражный апелляционный суд признал банкротом IT-подрядчика Минобороны. Долг предприятия составил 3,57 миллиарда рублей, крупнейшими кредиторами выступают структуры самой госкорпорации.

При этом кредиторы собираются забрать основной актив подрядчика — четырехэтажный особняк на Тверском бульваре, стоимость которого составляет порядка семи миллиардов рублей. Разработки института будут переданы профильным предприятиям холдинга для завершения проектов. В числе разработок оказались геоинформационные системы, системы распознавания лиц и управления базами данных и другие.

В декабре сообщалось, что половина крупнейших российских дорожно-строительных компаний оказались под угрозой банкротства из-за правил регулирования рынка и инфляции. 94 дорожно-строительные компании из 200 крупнейших находятся в зоне неопределенности по модели прогнозирования банкротства.