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Названо условие роста курса доллара до 100 рублей

Экономист: курс доллара вырастет до 100 рублей при экстраординарных событиях в политике

Фото: Shutterstock

Если эскалация международного конфликта с участием России продолжится, курс доллара может вырасти до 100 рублей, уверен экономист Николай Кульбака. В разговоре с «Лентой.ру» он отметил, что просчитать такой сценарий невозможно, но чем тяжелее обстановка на границе Украины, тем ниже упадет нацвалюта.

Российский рубль в понедельник, 24 января, в ходе торгов на Московской бирже рухнул по отношению к доллару до более чем годового минимума, свидетельствуют данные площадки. На максимуме доллар достигал 78,98 рубля, в последний раз на таком уровне американская валюта торговалась в октябре 2020 года. Евро рос до 89,42 рубля.

Доллар по 100

«Начнем с того, что, если доллар скаканет до 100 рублей, значит, в международных отношениях произошло что-то экстраординарное», — сказал Кульбака.

По его мнению, курс американской валюты может вырасти до такого уровня, если напряжение в международных отношениях вырастет еще сильнее. Откат доллара до более привычных уровней, по словам экономиста, возможен только в случае, если Россия согласится на более открытую политику и сотрудничество.

«Чем тяжелее будет обстановка на границе, тем сильнее будет падать рубль. И тем выше инфляция. И прежде всего, конечно, такие события приведут к ухудшению уровня жизни населения самой России», — считает Кульбака.

Причиной такой динамики стало обострение ситуации вокруг Украины. НАТО объявила об усилении своего присутствия в Восточной Европе, ряд стран выразили готовность отправить вооружения к границам ЕС. Решение противоречит требованиям России, выдвинутым в ходе переговоров.

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Наталия Белова
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