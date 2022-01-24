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Неизвестный начал стрелять в лекционном зале в Германии

В результате стрельбы в Гейдельберге ранены несколько человек, злоумышленник мертв

Фото: Michaela Rehle / Reuters

Неизвестный открыл огонь в лекционном зале в немецком городе Гейдельберг, в результате стрельбы ранены несколько человек. Об инциденте сообщили в Twitter-аккаунте полиции Мангейма.

В пресс-службе полиции уточнили, что злоумышленник мертв. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Злоумышленник-одиночка ранил несколько человек в лекционном зале, используя огнестрельное оружие. Сам он мертв», — отмечается в распространенном сообщении.

В одном из ранее опубликованных твитов представители полиции уведомили о начале масштабной операции в городе.

24 января стало известно о еще одном инциденте со стрельбой. Уточнялось, что конфликт с применением оружия в популярном мексиканском курортном городе Плайя-дель-Кармен спровоцировала ссора между туристами.

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Варвара Кошечкина
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