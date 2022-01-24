Наряд беременной модели на новом фото удивил ее фанатов

Беременная фитнес-модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) поделилась новыми снимками в откровенном наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость снялась в белом кроп-топе, частично оголяющем грудь, темно-синих скинни-джинсах и светло-голубой рубашке. Ее образ дополнили розовая сумка бренда Jacquemus и белые кроссовки New Blance. Волосы женщины распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Подписчиков удивил внешний вид Хемброу, о чем они принялись писать в комментариях под постом. Так, некоторые фанаты поинтересовались, как ей удалось надеть джинсы на позднем сроке беременности. «Как ты смогла залезть в эти скинни-джинсы на 20-й неделе беремености? Я перестала умещаться в своих уже на 15-й!», «Я в шоке, как ты смогла надеть эти джинсы?», «У тебя великолепная фигура! Как тебе удается держать себя в форме?» — высказывались они.

В то же время другие поклонники раскритиковали наряд манекенщицы. «Ты же беременная, зачем выставляешь свое тело напоказ?», «У тебя грудь торчит! Это неприлично для будущей матери», «Я не понимаю молодое поколение. Это стыдно», «Я бы не хотела, чтобы моя мать так фотографировалась», — писали юзеры.

В декабре беременная плюс-сайз-модель показала волосы в подмышках и получила похвалу. 34-летняя Эшли Грэм поделилась новыми кадрами в Instagram, на которых видны волосы в подмышках. Она показала округлившийся живот с растяжками. На снимке она прикрывает оголенную грудь рукой, на которой виднеется обручальное кольцо.