Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Наряд беременной модели на новом фото удивил ее фанатов

Тэмми Хемброу снялась в белом кроп-топе, частично оголяющем ее грудь, и джинсах

Фото: @tammyhembrow

Беременная фитнес-модель Тэмми Хемброу (Tammy Hembrow) поделилась новыми снимками в откровенном наряде и вызвала споры среди пользователей сети. Соответствующие фото появились в ее Instagram-аккаунте.

Знаменитость снялась в белом кроп-топе, частично оголяющем грудь, темно-синих скинни-джинсах и светло-голубой рубашке. Ее образ дополнили розовая сумка бренда Jacquemus и белые кроссовки New Blance. Волосы женщины распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен макияж в нюдовых тонах.

Подписчиков удивил внешний вид Хемброу, о чем они принялись писать в комментариях под постом. Так, некоторые фанаты поинтересовались, как ей удалось надеть джинсы на позднем сроке беременности. «Как ты смогла залезть в эти скинни-джинсы на 20-й неделе беремености? Я перестала умещаться в своих уже на 15-й!», «Я в шоке, как ты смогла надеть эти джинсы?», «У тебя великолепная фигура! Как тебе удается держать себя в форме?» — высказывались они.

В то же время другие поклонники раскритиковали наряд манекенщицы. «Ты же беременная, зачем выставляешь свое тело напоказ?», «У тебя грудь торчит! Это неприлично для будущей матери», «Я не понимаю молодое поколение. Это стыдно», «Я бы не хотела, чтобы моя мать так фотографировалась», — писали юзеры.

В декабре беременная плюс-сайз-модель показала волосы в подмышках и получила похвалу. 34-летняя Эшли Грэм поделилась новыми кадрами в Instagram, на которых видны волосы в подмышках. Она показала округлившийся живот с растяжками. На снимке она прикрывает оголенную грудь рукой, на которой виднеется обручальное кольцо.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Таисия Косинцева
Обсудить
Последние новости
Кадыров объявил террористами члена СПЧ и журналистку «Новой газеты»
ЕС отказался эвакуировать дипломатов из Украины до завершения переговоров
Глава Алма-Аты призвал магазины «не баловаться» с ценами
Хакеры взломали аккаунт премьер-министра Австралии в WeChat
В Ростовской области попросили признать геноцид советского народа нацистами
Наряд беременной модели на новом фото удивил ее фанатов
Российского детского тренера посадили за надругательство над ученицей в поезде
Посетившую Польшу туристку оштрафовали за нацистское приветствие у Освенцима
Российский фондовый рынок открылся падением
Российский иммунолог перечислил самые распространенные симптомы омикрона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter