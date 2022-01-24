В США назвали цели Путина в Европе

Бывший офицер американской разведки по делам России и Евразии Фиона Хилл рассказала The New York Times об истинных целях российского лидера Владимира Путина в Европе.

Хилл занимала свою должность при администрациях президентов США Джорджа Буша-младшего и Барака Обамы. Она заявила, что цели Путина на сегодня простираются дальше препятствования вхождению Украины в НАТО и захвата ее территорий. По мнению Хилл, глава России вознамерился изгнать США из Европы.

Ранее профессор в области международных отношений колледжа Гамильтона (США) Алан Кафруни в комментарии «Ленте.ру» заявил, что стягивание российских войск к границе с Украиной призвано предотвратить военную агрессию Киева в Донбассе и продемонстрировать неприятие Москвой дальнейшего расширения НАТО.