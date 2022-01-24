В Совфеде назвали условия улучшения отношений с Украиной

Улучшение отношений между Россией и Украиной произойдет после того, как в Киеве сменится власть, ведущая антироссийскую политику. Такое условие назвал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью RT.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошел захват власти определенной политической силой со своим видением будущего страны — «с моноэтническим государством, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем». С данной властью, по словам Косачева, Россия никогда ни о чем не договорится.

Вместе с тем сенатор добавил, что такой расклад политических сил на Украине выгоден США, так как американцы не рассматривают страну как суверенное государство, а также готовы использовать ее в качестве пешки в собственных интересах. Соединенные Штаты целенаправленно портят отношения России с соседними странами, заключил Косачев.

Ранее США распорядились начать добровольный отъезд дипломатов с Украины «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Части дипломатического персонала разрешили вместе с семьями покинуть страну.