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В Совфеде назвали условия улучшения отношений с Украиной

Сенатор Косачев: с нынешней властью на Украине Россия никогда ни о чем не договорится

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Улучшение отношений между Россией и Украиной произойдет после того, как в Киеве сменится власть, ведущая антироссийскую политику. Такое условие назвал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью RT.

Он напомнил, что в 2014 году на Украине произошел захват власти определенной политической силой со своим видением будущего страны — «с моноэтническим государством, где голодомор был геноцидом, а Бандера был героем». С данной властью, по словам Косачева, Россия никогда ни о чем не договорится.

Вместе с тем сенатор добавил, что такой расклад политических сил на Украине выгоден США, так как американцы не рассматривают страну как суверенное государство, а также готовы использовать ее в качестве пешки в собственных интересах. Соединенные Штаты целенаправленно портят отношения России с соседними странами, заключил Косачев.

Ранее США распорядились начать добровольный отъезд дипломатов с Украины «из-за сохраняющейся угрозы военных действий со стороны России». Части дипломатического персонала разрешили вместе с семьями покинуть страну.

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Юлия Ямпольская
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