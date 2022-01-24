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В Центре Гамалеи назвали различия детских и взрослых вакцин от коронавируса

Вирусолог Альтштейн: в детских вакцинах от коронавируса содержится меньше антигенов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Вирусолог Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн объяснил, чем отличаются детские вакцины против коронавируса от препаратов для взрослых. Его слова в понедельник, 24 января, приводит «Говорит Москва» в своем Telegram-канале.

Специалист отметил, что иммунитет молодого организма может формироваться быстрее, поэтому в вакцинах для детей и подростков используется состав, в котором содержится меньше антигенов.

«Противокоронавирусная вакцина для детей и подростков отличается тем, что в ее составе в пять раз меньше действующего начала. Считается, что дети более восприимчивы к моногенному действию вакцины», — сообщил Альтштейн.

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Ранее стало известно, что в российские регионы начали поступать первые партии доз вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». Созданный специалистами Центра имени Гамалеи препарат был зарегистрирован в стране в конце ноября 2021 года. Он предназначен для россиян в возрасте от 12 до 17 лет.

По данным на 24 января, охват взрослого населения России вакцинацией от COVID-19 достиг 70 процентов. Такую цифру назвал глава Министерства здравоохранения Михаил Мурашко.

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Евгения Куликова
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