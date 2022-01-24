Актрису «Марша Турецкого» решили перевести из реанимации в ожоговое отделение

Российскую актрису Веру Воронкову решили перевести из реанимации в ожоговое отделение. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Пострадавшая при пожаре артистка сериала «Марш Турецкого» попала в больницу пять дней назад. У нее диагностировали ожоги верхних дыхательных путей и термоингаляционное поражение.

Пожар в квартире Воронковой произошел из-за кошки. Она уронила елку со свечками, в результате чего произошло возгорание. Как рассказала соседка артистки, Воронкова пыталась поймать животное, чтобы его спасти, и повредила руки. Отмечается, что, когда на место происшествия прибыли пожарные, возгорание уже было устранено.

Вера Воронкова родилась 21 марта 1965 года в городе Одинцово. В 1990 году окончила Школу-студию МХАТ, после чего была принята в труппу Художественного театра. Воронкова известна широкому зрителю по таким сериалам, как «Марш Турецкого», «Каменская-4», «Предчувствие», «Журов». В 2017 году ей было присвоено почетное звание «Заслуженная артистка Российской Федерации».