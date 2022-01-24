В воде обнаружили опасные для жизни инфекции

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The Guardian: устойчивые к антибиотикам бактерии распространяются через воду

Фото: Eloisa Lopez / Reuters

Директор по глобальным кампаниям в международной организации WaterAid Клэр Сиворт призвала правительства стран заняться проблемой загрязнения водоемов. Эксперт предупредила, что именно через воду распространяются опасные для жизни бактерии с устойчивостью к антибиотикам. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению Сиворт, высокая смертность людей из бедных стран связана именно с отсутствием безопасного водоснабжения. «Главы государств должны принять срочные меры и направить средства на удовлетворение базовых потребностей жителей самых бедных стран — особенно в медицинских центрах — чтобы остановить распространение инфекций», — заявила она.

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Сиворт добавила, что устойчивость обнаруженных бактерий к антибиотикам незаметно убивает миллионы людей по всему миру, однако особенно трагичной ситуацию делает то, что обычная чистая вода могла бы спасти их жизни. «Новость о том, что устойчивость к противомикробным препаратам стала лидирующей причиной смерти во всем мире за последние годы, — это еще одно предупреждение о кризисе здравоохранения, который уже начался», — отметила директор.

Ранее в январе было опубликовано исследование, результаты которого показали, что от устойчивости бактерий к антибиотиком умирает больше людей, чем от ВИЧ и малярии. Только в 2019 году 1,27 миллиона смертей были напрямую связаны с устойчивостью к антибиотикам, а еще 4,95 миллиона — косвенно.

Нина Ташевская
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