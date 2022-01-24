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В WhatsApp появится новая функция для защиты пользователей

WABetaInfo: в WhatsApp добавят двухфакторную аутентификацию в десктопной и веб-версии

Фото: Shutterstock

В популярном мессенджере WhatsApp появится новая функция, которая повысит защищенность пользователей. Как сообщает портал WABetaInfo, речь идет о двухфакторной аутентификации, которую могут запустить в десктопной и веб-версии приложения.

Как отмечает портал, добавление этого механизма позволит повысить безопасность пользователей, которые все чаще становятся жертвами киберпреступников. Уточняется, что появившаяся ранее инициатива сделать WhatsApp работоспособным на стационарных компьютерах и ноутбуках, даже если рядом нет смартфона пользователя, может упростить жизнь хакеров.

«При регистрации вашей учетной записи WhatsApp (в десктопной или веб-версии, — прим. "Ленты.ру") после ввода шестизначного кода для входа потребуется также персональный ПИН-код. WhatsApp хочет упростить двухфакторную аутентификацию, поэтому создатели мессенджера работают над внедрением этой функции как в веб-клиенте, так и в версии для настольных компьютеров», — отмечают инсайдеры WABetaInfo.

При этом пользователи смогут самостоятельно управлять процедурой двухэтапного входа, отключая или включая эту функцию в настройках. Конкретные сроки реализации этого обновления не называются, однако уточняется, что его проработка находится на ранних стадиях.

Ранее журналисты портала WABetaInfo раскрыли новые подробности о функции WhatsApp, позволяющей пользователям реагировать на сообщения. Нововведение обнаружили в бета-версии мессенджера для смартфонов под управлением iOS.

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Олег Давыдов
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