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Учительница подозреваемой в убийстве своей семьи девочки рассказала о ней

Учительница о подозреваемой в убийстве своей семьи школьнице: нигде на учете не состояла

Кадр: Telegram-канал «IZ.RU»

Учительница 14-летней девочки, которую задержали вместе с ее парнем по подозрению в убийстве семьи, рассказала о ней. По словам женщины, школьница была активисткой и нигде на учете не состояла, сообщает Telegram-канал РЕН ТВ.

«Принимала активное участие во всех мероприятиях, никто ничего не замечал, все было нормально», — рассказала педагог.

Она отметила, что семья девочки была благополучной. Подозреваемая также находилась в хороших отношений с 10-летней сестрой.

Ее 17-летний возлюбленный, по словам учительницы, рос в многодетной семье вместе с двумя братьями и сестрой.

Ночью 22 января 17-летний подросток взял штык-нож для забоя скота и через заранее открытую подругой дверь пробрался в дом. Он нанес смертельные ножевые ранения спящим взрослым и девочке, страдающей заболеванием опорно-двигательной системы.

Для отвода подозрений школьница сразу после убийства взяла с собой 6-летнего брата и побежала к соседям, сообщив о якобы ворвавшемся в дом незнакомце. Эту же версию она рассказала и полицейским, однако они усомнились в правдивости показаний россиянки.

На повторных допросах школьники признались в содеянном. 24 января суд арестовал их на два месяца за спланированное убийство семьи из трех человек.

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Никита Абрамов
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