Невежество помешало британцам спасти планету

Исследование показало, что выдающие себя за зеленые здания потребляют больше энергии, чем обычные. Сертификация британских офисов и домов в соответствии со стандартами экодизайна не помогает британцам спасти планету. Эксперты считают, что достичь ожидаемых результатов жителям страны помешало невежество, сообщает Bloomberg.

Организация Better Buildings Partnership (BBP) проанализировала данные об энергетике коммерческих объектов за 2020 год. Исследователи пришли к выводу, что получившие наиболее высокую оценку по энергоэффективности в соответствии с Energy Performance Certificate (EPC) здания расходуют больше энергии, чем получившие наиболее низкую оценку.

«Оценка EPC и реальное количество используемой энергии едва ли связаны друг с другом», — заявила глава BBP Сара Рэтклифф. Сертификат выдается после инспекции, во время которой специалист за два часа оценивает системы вентиляции, отопления, освещения, а также размеры здания и использованные в строительстве материалы.

Директор консалтинговой компании Low Carbon Alliance Саймон Кроу отметил, что основная проблема экозданий в неправильном использовании. По его словам, люди отключают или нарушают работу тщательно спланированной системы климат-контроля, которая поддерживает баланс эффективности и комфорта. Жалюзи, учитывающие движение солнца и контролирующие свет в помещении без электричества, становятся бесполезными из-за перевернутых столов, а установленный перед окном аквариум мешает естественному освещению комнаты.

В то же время старые здания могут потреблять меньше энергии и без экотехнологий. Открытые окна обеспечат вентиляцию, рациональное использование места заменит отопление: холодные комнаты можно превратить в архивы, а теплые — в помещения для совещаний. Кроу полагает, что, именно подстраиваясь под природу, люди смогут уменьшить загрязнение окружающей среды.

Исследователи считают проблемой и то, что в экозданиях люди начинают использовать больше энергии из-за уверенности, что специальные технологии компенсируют наносимый планете вред. «EPC — просто фантазия. Ради достижения результата нужно установить более жесткие требования к владельцам зданий. Выполненная только на 90 процентов работа нас ни к чему не приведет», — отметил профессор низкоуглеродных разработок в университете Бат Дэвид Коули.

Недвижимость ответственна за 40 процентов ежегодного углеродного загрязнения, поэтому улучшение эффективности зданий — один из самых больших шагов к достижению углеродной нейтральности. Однако директор по устойчивому развития в регионе EMEA (Европа, Средний Восток и Африка) в риелторской фирме JLL Пол Степан заявил, что на данный момент нет четкого определения экологического здания. По его словам, рейтинги по типу EPC позволяют скрывать реальный уровень загрязнения, тем самым мешая переходу к углеродной нейтральности.

Ранее в январе в США придумали способ энергоснабжения офисных зданий без вреда для планеты. Компания Ubiquitous Energy разработала проект экологичных окон, которые смогут снабжать небоскребы солнечной энергией. Организация получила от инвесторов 70 миллионов долларов.