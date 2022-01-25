Пережившая 16 выкидышей женщина встретила любовь и стала матерью во второй раз

Жительница английского города Керби, графство Мерсисайд, пережила 16 выкидышей за 20 лет, но не отчаялась и смогла родить троих детей. Историю неожиданно ставшей матерью во второй раз женщины публикует Daily Mirror.

38-летняя Эмма Уайт рассказала, что ее история с выкидышами началась, когда она была совсем юной. 12 лет назад женщине все же удалось выносить и родить дочь Молли Роуз, и после этого она решила не заводить детей.

Однако вскоре британка встретила свою любовь и будущего мужа, 41-летнего Джо, который сразу же сказал ей, что мечтает о детях. «Я сказала ему нет. Но примерно через две недели я поняла, что влюблена в него и настолько счастлива, что только и думаю о том, что хочу от него детей!» — отметила Уайт. В итоге она дважды беременела, и у нее дважды случался выкидыш.

Несмотря на отчаяние, женщина не прекращала попыток забеременеть, но в третий раз выкидыш произошел прямо в ее день рождения. «После того как я потеряла близнецов, я поняла, что это конец. Я просто не могла сделать это снова. Джо полностью меня понимал», — рассказала британка.

Всего через месяц она узнала, что вынашивает четверых детей. Трудности с беременностью возникли на третьем месяце — после обследования врачи сообщили Уайт, что она снова потеряла детей. Убитая горем женщина рассказала свою историю в посте в Facebook и получила предложение от незнакомки, которая хотела стать суррогатной матерью для ребенка британки.

Через несколько недель после выкидыша Уайт приснился ее дедушка, который умер, когда ей было четыре года. Во сне родственник уверял внучку в том, что она все еще беременна. На следующее утро британка отправилась в больницу и попросила врачей проверить, не беременна ли она. «Они, наверное, подумали, что я сошла с ума. Меня записали как потерявшую детей, а я была в истерике и плакала, говоря: "Мне приснился сон. Я все еще беременна"», — вспоминает она.

В итоге сканирование показало, что Уайт действительно ждет двойню. В октябре 2021 года на свет появились две девочки: Аврора Азалия и Офелия Лили.

Ранее сообщалось, что жительница английского города Пул, графство Дорсет, которой врачи диагностировали бесплодие, стала матерью, родив троих детей за год: сначала девочку, а затем — близнецов. Эмме Геирнс было 25 лет, когда врачи заявили ей, что она имеет низкий шанс забеременеть.