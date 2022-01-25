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«Абрау-Дюрсо» начал продавать косметику для ухода за кожей

Производитель алкогольных напитков «Абрау-Дюрсо» выпустил косметику Abrau Cosmetics

Фото: @abrau_cosmetics

Производитель алкогольных напитков «Абрау-Дюрсо» начал продавать косметику для ухода за кожей Abrau Cosmetics. Соответствующий пресс-релиз поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 25 января.

Компания выпустила первую лимитированную коллекцию универсальных средств ухода, созданных на основе полезных ингредиентов, получаемых из винограда, выращенного на виноградниках «Абрау-Дюрсо». Это, в частности, виноградные косточки, которые отжимают для изготовления виноградного масла высочайшего качества, а также кожицы плодов. Производители получают из них ресвератрол — мощный антиоксидант, замедляющий процесс старения кожи, а также обладающий противовоспалительным, антибактериальным и противовирусным эффектом.

В качестве упаковки средств новой косметической линии выбраны инновационные, полностью биоразлагаемые материалы финской компании Sulapac. Отмечается, что они сделаны из древесины и способны полностью разлагаться за короткий срок, не нанося вреда окружающей среде.

Новинки Abrau Cosmetics выпущены лимитированной серией наборов в подарочной упаковке. Стоимость наборов варьируется от 2600 до 5400 рублей.

В декабре 2018 года производитель алкогольных напитков «Абрау-Дюрсо» стал первым винным домом России, получившим сертификат кошерности в категории игристых вин. Первая партия (80 тысяч бутылок) продавалась на территории России и за рубежом, в том числе в Израиле.

 

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Айсель Эюбова
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