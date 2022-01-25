Альянс в сфере ИИ провел аккредитацию первых вузовских программ

Высшая школа экономики, Университет ИТМО и Уральский федеральный университет стали первыми российскими вузами, программы которых прошли профессионально-общественную аккредитацию Альянса в сфере искусственного интеллекта (ИИ). Их программы бакалавриата, магистратуры и дополнительного профессионального образования в области анализа данных получили положительное заключение экспертной комиссии Альянса.

Главная цель проводимой Альянсом профессионально-общественной аккредитации — повышение качества подготовки кадров в области ИИ, повышение их конкурентоспособности на российском и международном рынках труда и усиление связи образовательных программ с реальной экономикой и бизнес-сообществом.

Основные критерии оценки — участие работодателей в реализации образовательных программ, наличие необходимой квалификации у преподавателей, обеспеченность техническими ресурсами и соответствие компетенций выпускников требованиям работодателей.

«Профессионально-общественная аккредитация от Альянса в сфере ИИ – это определенный знак качества для вуза, свидетельство того, что его образовательные программы соответствуют не только профессиональным стандартам в сфере ИИ, но и реальным бизнес-потребностям работодателей. Такая аккредитация — это эффективный инструмент независимой оценки вузовских программ и их маркетинга. Уверен, что количество вузов, прошедших аккредитацию, будет расширяться и это положительно скажется и на рынке образования, и на рынке труда дата-сайентистов, и в конечном счете на скорости развития ИИ в России. Поздравляю первых участников с прохождением профессионально-общественной аккредитации своих программ», — рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Компании Альянса заинтересованы в развитии человеческого капитала в сфере искусственного интеллекта в России. Аккредитация программ позволит повысить уровень дисциплин по ИИ и на выходе получить высококвалифицированных специалистов, которые смогут создавать и внедрять технологии на базе ИИ в компаниях Альянса и других технологических компаниях страны», — отметил директор дирекции по цифровой трансформации «Газпром нефть» Андрей Белевцев.

«Подготовка классных специалистов в области искусственного интеллекта является стратегической задачей для обеспечения технологического развития России. Образовательные программы факультета компьютерных наук и других подразделений Высшей школы экономики помогают решить эту задачу, удовлетворить этот спрос. Независимая профессионально-общественная аккредитация от Альянса в сфере искусственного интеллекта подтверждает высокое качество наших образовательных программ, безусловно для нас это важный сигнал того, что бизнес дает высокую оценку нашей работе и опирается на нашу экспертизу. Высшая школа экономики готова транслировать свой опыт в другие российские вузы и создавать на своей площадке среду для профессионального общения преподавателей, это очень важное направление нашей деятельности», — подчеркнул ректор НИУ ВШЭ Никита Анисимов.

Напомним, что в прошлом году Министерство науки и высшего образования Российской Федерации предоставило Альянсу право проводить профессионально-общественную аккредитацию программ высшего и дополнительного профессионального образования для специалистов в сфере ИИ. Аккредитация проводится на основе разработанной экспертами Альянса базовой модели профессий и компетенций. Любой вуз России может по своей инициативе пройти аккредитацию своих программ в области ИИ.

Альянс в сфере искусственного интеллекта объединяет ведущие технологические компании для совместного развития их компетенций и ускоренного внедрения ИИ в образовании, научных исследованиях и в практической деятельности бизнеса. Компании — участницы Альянса — Сбер, «Газпром нефть», Яндекс, VK Group, МТС и РФПИ. Миссия Альянса — быть центром развития ИИ в России и обеспечивать технологическое лидерство нашей страны и компаний — участниц Альянса на глобальном технологическом рынке.

Подробнее об аккредитации можно узнать на сайте альянса.

