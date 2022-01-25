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В Алма-Ате восстановили энергоснабжение

KEGOC: энергоснабжение Алма-Аты полностью восстановлено

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Энергоснабжение Алма-Аты полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.

В компании заявили о восстановлении работы национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом и снятии ограничений региональными электросетевыми компаниями Алма-Аты и Алматинской области.

В KEGOC также добавили, что на текущий момент продолжается восстановление электроснабжения в других регионах Казахстана.

25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, который лишил электричества Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии.

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Георгий Нестеров
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