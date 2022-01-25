В Алма-Ате восстановили энергоснабжение
KEGOC: энергоснабжение Алма-Аты полностью восстановлено
Энергоснабжение Алма-Аты полностью восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC.
В компании заявили о восстановлении работы национальной электрической сети с Алматинским энергоузлом и снятии ограничений региональными электросетевыми компаниями Алма-Аты и Алматинской области.
В KEGOC также добавили, что на текущий момент продолжается восстановление электроснабжения в других регионах Казахстана.
25 января в Центральной Азии произошел массовый сбой, который лишил электричества Казахстан, Киргизию и Узбекистан. По данным KEGOC, причиной аварии стала перегрузка транзитной линии.