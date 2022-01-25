Жители Казахстана, Узбекистана и Киргизии остались без электричества

Несколько регионов Узбекистана, Казахстана и Киргизии оказались обесточены днем 25 января из-за аварии в энергосистеме. Об этом сообщила Gazeta.uz.

Без электричества остались жители Ташкента и большей части Алма-Аты. Отключения произошли по всей Киргизии, в Жамбылской и Туркестанской областях Казахстана.

Электроэнергия была отключена в Ташкентской области, Ферганской долине, Сырдарьинской, Джизакской, Самаркандской, Навоийской, Кашкадарьинской областях Министерство энергетики Узбекистана

Аэропорты, метро, больницы

Блэкаут нарушил привычную жизнь в пострадавших городах. На дорогах не горят светофоры, из-за чего образовались автомобильные пробки. Жители Бишкека остались без отопления, горячей и холодной воды, передает 24.kg. Коммунальщикам пришлось эвакуировать 32 человека, которые застряли в лифтах во время отключения электричества.

Минздрав Киргизии сообщил, что ищет дополнительные генераторы для больных, которые находятся на ИВЛ.

Оборудование пока работает на генераторах, но неизвестно, на сколько отключили электричество, поэтому ищем дополнительные генераторы. Нашли пока три у мэрии Бишкека Алымкадыр Бейшеналиев министр здравоохранения Киргизии

Аэропорт «Манас» в Бишкеке перешел на автономное электроснабжение и приостановил регистрацию на некоторые рейсы, передает «Интерфакс».

В Узбекистане закрылись все аэропорты, в Ташкенте не работает метро. Поезда приходят на станции с значительным опозданием.

В ташкентском аэропорту не все пассажиры рейса HY-721 по маршруту Ташкент — Нур-Султан успели пройти регистрацию, а также таможенный и паспортный контроль и досмотр безопасности. Порядка 60 пассажиров находятся в стерильной зоне, около 30 человек — в зоне регистрации Пресс-служба Uzbekistan Airports

Жители нескольких городов Узбекистана жалуются на отсутствие горячей воды, в Чирчике отключили водоснабжение по всему городу, передает «Sputnik Узбекистан». Власти предупредили граждан о возможных перебоях с отоплением и канализацией и попросили отключить все газовые и электрические приборы.

В Алма-Ате не ходят троллейбусы, при этом метро и автобусный парк продолжают работать в штатном режиме, передает Nur.kz. В нескольких регионах наблюдаются проблемы со связью наблюдаются у абонентов Kcell.

Застряли на канатных дорогах подъемники с туристами в Узбекистане и Киргизии.

Взаимные обвинения

При этом Казахстан и Узбекистан обвинили друг друга в причинах аварии. Казахстанский оператор по управлению электрическими сетями KEGOC сообщил, что перебои случились из-за перегрузки транзитной линии.

25 января 2022 года в 11:59 (по времени Нур-Султана) ввиду значительного аварийного дисбаланса, созданного энергосистемой Центральной Азии (Узбекистан, Кыргызстан), произошел наброс мощности на транзит электроэнергии 500 кВ "Север-Восток-Юг Казахстана" Пресс-служба KEGOC

Министерство энергетики Узбекистана в свою очередь утверждает, что блэкаут случился из-за аварии на территории Казахстана.

Киргизское Министерство энергетики сообщило, что сбой в электроснабжении произошел по всему энергокольцу в Центральной Азии. Причина случившегося не уточняется.