Аэропорт Ташкента перестал принимать рейсы из-за массового отключения света

Международный аэропорт Ташкента имени Ислама Каримова прекратил принимать самолеты из-за массовых отключений света в Средней Азии и экстренно перешел на резервные источники питания. Об этом сообщает «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на сотрудников воздушной гавани.

Это решение, как отмечает агентство, было принято на фоне масштабной аварии, которая произошла на электросетях в Казахстане и привела к прекращению транзита электроэнергии. Помимо воздушных рейсов в Узбекистане, блэкаут затронул и железнодорожный транспорт — поезда приходят на станции с значительным опозданием.

Кроме того, в городе перестали работать большинство светофоров. Из-за этого стали возникать пробки, ДПС обратилась к горожанам с просьбой отказаться от поездок на личном транспорте. На горнолыжных курортах страны остановились подъемники с туристами. Как скоро в Ташкенте восстановят подачу света, пока не ясно.

Ранее стало известно, что причиной массового отключения света в странах Средней Азии стала перегрузка транзитной линии в Казахстане — внезапный наброс мощности составил около 500 Кв. Сроки устранения поломки пока неизвестны.