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Отключение электричества в Средней Азии связали с российскими майнерами

Экономист Беляев: к отключению электричества в Средней Азии могут быть причастны майнеры

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Отключение электричества в Казахстане, Узбекистане и Киргизии может быть связано с действиями китайских и российских майнеров криптовалюты на территории этих стран, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

По словам экономиста, такой существенный скачок мощности не мог произойти на бытовом уровне, когда все, например, включили электрочайники, или в промышленности, так как невозможно, чтобы она заработала в каких-то необыкновенных оборотах. Чтобы вывести из строя энергосистему, должно было произойти что-то экстраординарное.

«Дело в том, что когда в Китае запретили добычу криптовалюты, они переместились все в значительной части в Казахстан. А майнинг требует колоссального потребления энергии. Уже где-то два дня назад писали о том, что Казахстан испытывает дефицит электроэнергии в связи с этой криптовалютной нагрузкой. Не исключено, что после новости Центрального Банка о том, что он собирается запретить добычу криптовалюты, туда переместилась и значительная часть майнеров из России, которые и дали такую пиковую нагрузку, перегрузившую сети», — отметил Беляев.

Ранее в Центральной Азии произошел массовый сбой, лишивший электричества Казахстан, Киргизию и Узбекистан. Пресс-служба казахстанского оператора по управлению электрическими сетями KEGOC сообщила, что это произошло из-за перегрузки транзитной линии.

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Екатерина Смирная
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