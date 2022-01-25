Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине не увидели активной подготовки российского наступления

Глава фракции «Слуга народа» Арахамия: военные лагеря РФ у границ Украины полупустые

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что российские военные лагеря у границ Украины на самом деле полупустые. Об этом сообщает издание «Страна».

По его словам, на фото со спутника военные лагеря РФ у границ республики выглядят остерегающе, но в реальности ситуация совсем иная. Украинская разведка не увидела активной подготовки России к наступлению, рассказал Арахамия.

Материалы по теме:
«Проще НАТО распустить» Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
«Проще НАТО распустить»Почему Россия и Запад не нашли общего языка на переговорах по безопасности и чем это грозит?
14 января
«Война начинает управлять сама собой» Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
«Война начинает управлять сама собой»Что стоит за очередным обострением украинского кризиса и какую угрозу он несет?
00:00

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит план молниеносной войны с Украиной. По его словам, на границе с республикой находится 60 российских боевых групп, а наступление Россия начнет именно со столицы Украины — Киева.

При этом на Украине не нашли подтверждений скорому нападению России, рассказал министр обороны Алексей Резников. Он попросил не сеять панику и заявил, что украинские военные знают, как действовать в случае эскалации на границе.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Реброва
Обсудить
Последние новости
Фигурист Коляда пропустит Олимпийские игры
Россияне назвали «выезд на картошку» лучшим моментом студенчества
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма
Дочь Константина Меладзе рассказала об отношениях с Верой Брежневой
Главе ВОЗ предложили сохранить занимаемую должность на еще один срок
Появились подробности ответа США на предложения России по гарантиям безопасности
Интенсивность радиопереговоров ВСУ в Донбассе возросла
В Киргизии восстановили электроснабжение
Meta создала самый мощный суперкомпьютер
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter