На Украине не увидели активной подготовки российского наступления

Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что российские военные лагеря у границ Украины на самом деле полупустые. Об этом сообщает издание «Страна».

По его словам, на фото со спутника военные лагеря РФ у границ республики выглядят остерегающе, но в реальности ситуация совсем иная. Украинская разведка не увидела активной подготовки России к наступлению, рассказал Арахамия.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Россия готовит план молниеносной войны с Украиной. По его словам, на границе с республикой находится 60 российских боевых групп, а наступление Россия начнет именно со столицы Украины — Киева.

При этом на Украине не нашли подтверждений скорому нападению России, рассказал министр обороны Алексей Резников. Он попросил не сеять панику и заявил, что украинские военные знают, как действовать в случае эскалации на границе.