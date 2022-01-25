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Джонсон предупредил Украину о «молниеносной войне» с Россией

Борис Джонсон: Россия подготовила план молниеносной войны с Украиной

Фото: UK Parliament / Jessica Taylor / Reuters

Россия подготовила план молниеносной войны с Украиной. С таким предупреждением к Киеву выступил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, передает «Би-би-си».

«Разведка очень четко указывает, что на границах Украины находится 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может уничтожить Киев, очевиден для всех», — заявил глава британского правительства. Он также отметил, что предполагаемое вторжение России может начаться именно с наступления на украинскую столицу.

Ранее Джонсон заявил, что «вторжение» на украинскую территорию обернется для России «новой Чечней». По словам премьер-министра Великобритании, нападение российских войск на Украину будет «болезненным, жестоким и кровавым делом». Джонсон добавил, что люди в России «должны понять» катастрофичность такого шага, который якобы был запланирован Москвой.

Николай Чигасов
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