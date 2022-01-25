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В Аравийском море прошли совместные учения России и Китая

Минобороны: Россия и Китай провели совместные военно-морские учения в Аравийском море

Кадр: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

В западной части Аравийского моря прошли совместные военно-морские учения флотов России и Китая. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.

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Со стороны России в тренировочных маневрах приняли участие корабли Тихоокеанского флота: ракетный крейсер «Варяг», большой противолодочный корабль «Адмирал Трибуц» и большой морской танкер «Борис Бутома». Китайские военно-морские силы были представлены ракетным эсминцем «Урумчи» и кораблем комплексного снабжения «Тайху».

В рамках учений корабли провели тактические маневры, отработали организацию досмотра и освободили условно захваченное грузовое судно. Также военные попрактиковались в передаче раненого человека с корабля «Адмирал Трибуц» на эсминец «Урумчи» с помощью палубного вертолета Ка-27ПС морской авиации Тихоокеанского флота.

После завершения учений российские корабли продолжали двигаться по плану дальнего похода, в который они вышли из порта во Владивостоке в декабре 2021 года. На сегодня отряд Тихоокеанского флота успел продемонстрировать себя в российско-индийских и российско-ирано-китайских военно-морских учениях.

Ранее посол России в Китае Андрей Денисов заявил, что сотрудничество двух держав — это главный сдерживающий фактор международных конфликтов. Дипломат посетовал, что, несмотря на необходимость сплотиться для ликвидации экономических и социальных последствий коронавируса, в мире, усиливается напряженность в отношениях между странами.

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Николай Чигасов
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