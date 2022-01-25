Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе

Глава «Слуги народа» Арахамия назвал закон о переходном периоде в Донбассе преждевременным
Давид Арахамия

Давид Арахамия. Фото: РИА Новости

Кабмин Украины отозвал внесенный в Верховную Раду законопроект о переходном периоде в Донбассе. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

Арахамия назвал проект преждевременным и пояснил, что он был отозван на доработку, так как «не очень согласуется с "нормандским форматом"». При этом политик допустил, что «будут какие-то нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов».

Ранее о том, что принятие закона о переходном периоде в Донбассе, который нарушает положения Минских соглашений, стоит отложить из-за риска эскалации напряженности со стороны России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сам закон вызвал неоднозначные реакции и у партнеров Украины.

5 августа правительство Украины одобрило законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Среди прочего, в документе предлагается закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса «государства-агрессора». Законопроект также вводит ответственность за правонарушения, связанные с «временной оккупацией», и ограничивает избрание и назначение на должности тех, кто был приобщен к «деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России».

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Госдеп США отказался идти на уступки России по вопросам безопасности
Офтальмолог назвала еще одну группу риска при омикроне
Посетившая Таиланд россиянка перечислила недопустимые для туристов поступки
Больше половины россиян выступили за отмену ЕГЭ
Ученые подсчитали риск смертельной болезни после вакцинации Pfizer
Жители подмосковного ЖК завалили снегом вход в офис управляющей компании
Девушка увидела себя на фотографии и похудела на 44 килограмма
Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме
Кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе
Коронавирус стал легче проникать в организм человека через глаза
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter