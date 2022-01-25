Кабмин Украины отозвал законопроект о переходном периоде в Донбассе

Кабмин Украины отозвал внесенный в Верховную Раду законопроект о переходном периоде в Донбассе. Об этом сообщил глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, передает «Интерфакс-Украина».

Арахамия назвал проект преждевременным и пояснил, что он был отозван на доработку, так как «не очень согласуется с "нормандским форматом"». При этом политик допустил, что «будут какие-то нормандские встречи и будут определенные договоренности, которые необходимо будет воплощать в виде законопроектов».

Ранее о том, что принятие закона о переходном периоде в Донбассе, который нарушает положения Минских соглашений, стоит отложить из-за риска эскалации напряженности со стороны России, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, сам закон вызвал неоднозначные реакции и у партнеров Украины.

5 августа правительство Украины одобрило законопроект «Об основах государственной политики переходного периода». Среди прочего, в документе предлагается закрепление на законодательном уровне за Российской Федерацией статуса «государства-агрессора». Законопроект также вводит ответственность за правонарушения, связанные с «временной оккупацией», и ограничивает избрание и назначение на должности тех, кто был приобщен к «деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций России».