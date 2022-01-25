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Член СПЧ предсказал будущее девятилетней студентки МГУ Тепляковой

Член СПЧ Асмолов: при получении диплома в 14 лет Теплякова не сможет устроиться психологом

Кадр: Первый канал

Девятилетняя студентка психологического факультета Московского государственного университета имени Ломоносова Алиса Теплякова не сможет устроиться на работу после обучения, если получит диплом в 14 или 15 лет. Такое будущее россиянке предсказал член Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Асмолов в интервью News.ru.

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«А куда может идти человек в 14–15 лет как психолог? Никуда. Это абсолютный нонсенс. Это была бы ситуация [получение диплома в 14-15 лет] безысходности», — сказал Асмолов.

Он подчеркнул, что отец Тепляковой должен забрать документы дочери из МГУ, потому что обучение девочки на психологическом факультете и развитие ее личности несовместимы. Девятилетняя россиянка может учиться в школе юного психолога или на дополнительных программах, считает член СПЧ.

Помимо этого, Асмолов назвал ситуацию с Тепляковой трагедией потерянного детства, а ее поступление на психфак — неадекватным.

Ранее ректор МГУ Виктор Садовничий пообещал, что вуз будет делать все возможное для достойного обучения девятилетней студентки-вундеркинда Алисы Тепляковой. Девочка находится в непростой ситуации, преподаватели стараются помочь ей и дать ребенку качественное образование, подчеркнул он.

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Анастасия Шейкина
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