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Джеймс Кэмерон предсказал уничтожение человечества при помощи дипфейков

Режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что искусственный интеллект способен разрушить общество
Джеймс Кэмерон

Джеймс Кэмерон. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Американский режиссер Джеймс Кэмерон предсказал уничтожение человечества при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает BBC News.

Создатель «Терминатора» считает, что разрушить наше общество может не ядерное оружие, а новые технологии. По мнению кинематографиста, использование дипфейков способно привести к серьезным последствиям.

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«Все, что нужно сделать "Скайнет" (искусственный интеллект и главный антагонист франшизы "Терминатор" — прим. "Ленты.ру"), — это создать дипфейки с группой людей, настроить их друг против друга и призвать к борьбе, а затем оставить человечество с этой гигантской проблемой», — сказал Кэмерон.

Ранее автор книги о дипфейках Нина Шик предрекла, что в интернете появится в несколько раз больше порнороликов, использующих эту технологию против невинных людей. Дипфейки также могут превратиться в инструмент реальной политической расправы. Шик отметила, что дипфейки станут реальной угрозой человечеству и будут применяться в качестве оружия для мошенничеств и политической пропаганды.

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Марина Погосян
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