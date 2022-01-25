Джеймс Кэмерон предсказал уничтожение человечества при помощи дипфейков
Американский режиссер Джеймс Кэмерон предсказал уничтожение человечества при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает BBC News.
Создатель «Терминатора» считает, что разрушить наше общество может не ядерное оружие, а новые технологии. По мнению кинематографиста, использование дипфейков способно привести к серьезным последствиям.
«Все, что нужно сделать "Скайнет" (искусственный интеллект и главный антагонист франшизы "Терминатор" — прим. "Ленты.ру"), — это создать дипфейки с группой людей, настроить их друг против друга и призвать к борьбе, а затем оставить человечество с этой гигантской проблемой», — сказал Кэмерон.
Ранее автор книги о дипфейках Нина Шик предрекла, что в интернете появится в несколько раз больше порнороликов, использующих эту технологию против невинных людей. Дипфейки также могут превратиться в инструмент реальной политической расправы. Шик отметила, что дипфейки станут реальной угрозой человечеству и будут применяться в качестве оружия для мошенничеств и политической пропаганды.