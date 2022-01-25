ФСБ задержала участников межэтнической преступной группы

В Крыму сотрудники ФСБ пресекли деятельность межэтнической преступной группы, которая занималась игорным бизнесом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по Крыму и Севастополю.

Игорный зал злоумышленники организовали в Керчи. В ходе спецоперации были изъяты девять комплектов компьютерной техники. Их направили на экспертизы.

Четверо местных жителей задержаны. По итогам исследования будет принято решение о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 171.2 УК РФ («Незаконные организация и проведение азартных игр»).

Ранее сообщалось, что в Чите ФСБ прикрыла целую сеть нелегальных игорных клубов, которую из тюрьмы организовал отбывающий срок насильник вместе с сообщниками, находящимися на свободе. Доход от нелегального бизнеса составил более полутора миллионов рублей. Организатор сети руководил ею из мест лишения свободы. Чтобы движение денег по счетам было сложнее отследить, для расчетов злоумышленники использовали интернет-сервис, зарегистрированный на территории Украины.