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Россиян предупредили о резком росте числа хакерских атак

StormWall: число DDoS-атак на финансовый сектор увеличилось на 84 процента в 2021 году

Фото: Shutterstock

Количество DDoS-атак на финансовый сектор в 2021 году увеличилось на 84 процента. О резком росте числа хакерских атак россиян предупредили аналитики компании StormWall, которые поделились результатами своего исследования с «Лентой.ру».

В частности, стало известно, что наибольшее внимание киберпреступников привлекли финансовая отрасль (43 процента атак), ретейл (31 процент) и игровая индустрия (18 процентов). Анализ данных клиентов StormWall также показал, что при атаках хакеры начали применять новые ботнеты.

«Проблема в том, что киберпреступники стали более изобретательными. Для организации DDoS-атак они используют новые инструменты, например, ботнеты. Компаниям зачастую сложно остановить мощную атаку своими силами. Злоумышленники также научились объединять ботнеты, чтобы атака стала еще более разрушительной», — констатирует генеральный директор StormWall Рамиль Хантимиров.

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Аналитики отмечают, что также возросло число атак на игровую индустрию (на 62 процента в сравнении с 2020 годом). Здесь была зафиксирована рекордная для отрасли мощность DDoS-атаки — два терабита в секунду. Чаще стали тревожить и сферу образования (рост в 36 процентов), но большинство атак были организованы самими учащимися.

«Можно предположить, что из-за продолжающейся пандемии и сложной экономической ситуации в 2022 году DDoS-атаки будут направлены на финансовый сектор, ретейл, телеком и сферу медицины. По предварительным прогнозам, в этом году может произойти рост пиковой мощности атак до 2,5-3 терабит в секунду», — заключил Хантимиров.

Тем временем стала известна реакция даркнета на аресты «русских хакеров». Как выяснили эксперты, посетители теневых форумов больше не верят в надежность России как убежища от спецслужб США. Многие из них напуганы возможными совместными операциями американских и российских силовиков против киберпреступников.

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Артур Галеев
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