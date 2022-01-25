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Москвичам не хватило квартир в трех районах

Realiste: наибольшая нехватка квартир в продаже наблюдается в Таганском районе и Братеево

Фото: АГН «Москва»

Наибольший дефицит предложения квартир наблюдается в таких районах Москвы, как Таганский, Братеево и Выхино-Жулебино. Покупателям не хватило недвижимости в продаже в этих локациях. К такому выводу пришли аналитики инвестиционной компании Realiste, сообщает «РБК».

Больше всего спрос превышает предложение в Таганском районе. «Здесь ощущается нехватка предложения на рынке недвижимости, особенно ближе к Котельнической набережной и кинотеатру "Иллюзион"», — рассказал основатель Realiste Алексей Гальцев. На втором месте по дисбалансу спроса и предложения находится район Братеево. Внутри района аналитики также обозначили локацию с наибольшей нехваткой предложения — вдоль Москвы-реки, от станции метро «Борисово» до «Алма-Атинской».

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На третьей строчке рейтинга оказалось Выхино-Жулебино. Больше всего покупателям не хватает жилья в районе в районе Лермонтовского проспекта и станции метро «Косино». Среди других районов с дефицитом предложения — Бирюлево Восточное и Дорогомилово, которые замыкают пятерку наиболее востребованных локаций.

Ранее в январе сообщалось, что в Подмосковье спрос на студии превысил предложение в два раза. По данным аналитиков, этот тип недвижимости хотели приобрести 22 процента покупателей, в то время как доля такого жилья в предложении составляет всего 13 процентов.

Александра Мирошникова
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